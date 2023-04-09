Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde seyreden M.K. (18) idaresindeki 68 DV 687 plakalı otomobil Memiş Avşar (34) yönetimindeki 06 DCT 941 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü refüje savruldu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazada otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY