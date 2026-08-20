Çaycuma'da Mandalara Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sürücü karayoluna çıkan 3 mandaya çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Karapınar Jandarma Karakolu ekipleri yaptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Karapınar yol ayrımında gece saatlerinde meydana gelen kazada, yola çıkan 3 mandaya çarpan araçta bulunan iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Polat K. idaresindeki 06 BV 7332 plakalı araçla seyir halindeyken karayoluna çıkan 3 mandaya çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ümran K. ise ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Karapınar Jandarma Karakolu ekipleri, sağlık ekipleri ulaşana kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı