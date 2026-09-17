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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı
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Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs ve Eski Bursa caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan R.Y. idaresindeki 34 BHD 242 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 17 TF 015 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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