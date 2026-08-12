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Eskişehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Eskişehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 SE 241 plakalı otomobil ile 26 AIZ 661 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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