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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Manisa’nın Kula ilçesinde D300 karayolu üzerinde otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Manisa'nın Kula ilçesinde D300 karayolu üzerinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı.

Kaza saat, 01.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Olgaç Ersöz Doğan (28) yönetimindeki 45 AGP 317 plakalı kamyonete, aynı yönde ilerleyen Fahri Mert (22) idaresindeki 20 ER 502 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da karşı şeride geçerek durabildi. Karşı yönden başka bir aracın gelmemesi, olası bir faciayı adeta kıl payı önledi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Fahri Mert yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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