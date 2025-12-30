Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerindeki Demirci Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Kula istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 45 KA 9163 plakalı otomobil ile kavşakta Kadir Karapençe (68) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Karapençe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karapençe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA