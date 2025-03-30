Otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi Fırat Köprüsü civarında meydana geldi. Muhammed H. yönetimindeki 27 MB 2365 plakalı motosiklet, Mahmut G. kontrolündeki 63 AIJ 234 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muhammed H. ağır yaralandı. Yaralı motosikletli, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç motosikletlinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.