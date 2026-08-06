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Eskişehir'de trafikte yarış ve makas anları kamerada

Eskişehir'de trafikte yarış ve makas anları kamerada
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Eskişehir’de çevre yolunda otomobil ile 2 motosiklet sürücüsünün yarıştığı ve trafiği tehlikeye düşürerek makas attığı anlar bir araç içi kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de çevre yolunda otomobil ile 2 motosiklet sürücüsünün yarıştığı ve trafiği tehlikeye düşürerek makas attığı anlar bir araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Çevre Yolu Batıkent mevkii Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile iki motosiklet sürücüsü akan trafikte yarışmaya başladı. Araçların arasında yüksek hızla seyrederek makas atan sürücüler, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye soktu. Bu anlar o esnada aynı yolda ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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