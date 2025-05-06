Otomobil İçerisinde Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Otomobil içerisinde pompalı tüfekle öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, otomobil içerisinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan su kanalı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli ve Emre Bulut (29), 34 AN 9654 plakalı otomobil ile su kanalı yanına geldi. Otomobil içerisinde çıkan tartışmada şüpheli, pompalı tüfekle Bulut'u vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlatıldı.