Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazada gişelerden geçen tırın arkasından gelen 67 SF 722 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın altına girdi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 3'ü kadın 4 kişi olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tırın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.
KAZA ANI KAMERADA
Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla geldiği ve gişelerde bekleyen tırın altına girdiği görülüyor.