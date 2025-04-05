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Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

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Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazada gişelerden geçen tırın arkasından gelen 67 SF 722 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın altına girdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 3'ü kadın 4 kişi olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tırın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla geldiği ve gişelerde bekleyen tırın altına girdiği görülüyor.

Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

intiharmı gazmı takılı kaldı nedir bu nasıl kaza rabbim yola ize gidenleri muhafaza buyursun??

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

intihar gibi sanki tırı görmemesi imkansız

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

intar etmiş sanki tır var göryor altına girince sağ. kurtulamayacanı bilmiyorum Yada kalp kırizimi gecirdi Allah rahmet etsin

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Büyük ihtimalle daldı uyuyakaldı

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Haber YorumlarıÖmer faruk Güldal:

Uyuyakalmışta olabilir arkadaşlar. Onca yolda intihar etmedi burda mı edecek az mantıklı konuşun.

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Haber Yorumlarıserkan tezcan:

frenide gitmiş olabilir mi acaba

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Haber Yorumlarıyn7wdxwgv2:

Uyuya Kalmıştır Kesin

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Haber YorumlarıAli Kerem:

sol şeritten tırın olduğu şerite giriyor burda var bişey ya hakimiyeti kaybetti yada intihar

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Haber YorumlarıMehmet Tolu:

uyumuş... gişelere geldiğini bile fark etmiyor

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Haber Yorumlarıruhi kara:

Bu kaza gibi durmuyor. Aksine basmış gaza sanki

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