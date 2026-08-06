Karaman'da Elektrikli Bisiklete Arkadan Çarpma: 1 Yaralı

Karaman'da otomobilin elektrikli bisiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Abbas Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki 42 ZA 494 plakalı otomobil, önündeki araçlar nedeniyle duran M.P.'nin kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan yolcu yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoğun trafik nedeniyle duran elektrikli bisiklete arkadan çarpması ve bisiklet üzerindekilerin yere düşme anı yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı