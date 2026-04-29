Otomobil elektrik direğine çarpıp ters döndü, sürücü yaralandı

Kütahya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Fuat Paşa Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 43 AEY 931 plakalı otomobilin sürücüsü Sefa Yavuz, Osmangazi Mahallesi'nden Fatih Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters dönerek yolun ortasında durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralanan Sefa Yavuz, daha sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle aydınlatma direği sökülürken, bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ters dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı