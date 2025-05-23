Otomobil Duvarın Üzerinde Asılı Kaldı, Sürücü Burnu Bile Kanamadı

Otomobil Duvarın Üzerinde Asılı Kaldı, Sürücü Burnu Bile Kanamadı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, kaldırımda demir korkulukları yıkarak 3 metrelik duvarda asılı kaldı. Kazada 4 araç hasar aldı, sürücü ise yaralanmadan kurtuldu.

Korkulukları yıkan otomobil duvarda asılı kaldı, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki demir korkulukları yıkarak 3 metrelik duvarda asılı kaldı. Kazada toplam 4 araç hasar alırken, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Eskihisar Feribot Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü B.H'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JT 9189 plakalı otomobil, kaldırımın üstüne çıkarak demir korkulukları yıktı. Otomobil, 3 metrelik duvarda asılı kalırken demir korkuluk, park halindeki 3 aracın üstüne düşerek hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken sürücü B.H., kazayı yara almadan atlattı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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