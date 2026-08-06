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Orhangazi'de Domuz Çarpan Otomobilde Büyük Hasar

Orhangazi'de Domuz Çarpan Otomobilde Büyük Hasar
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aniden yola fırlayan yaban domuzuna çarptı. Kazada domuz telef olurken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu; çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Güney yolu üzerinde Sölöz Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil aniden yola fırlayan domuza çarptı. Çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin aniden yola çıkan yaban domuzuna çarpması sonucu araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay akşam saatlerinde Orhangazi-İznik Güney yolu Sölöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre seyir halindeki bir otomobilin önüne domuz fırladı. Araç hızla yola çıkan domuza çarptı. Sürücü fren yapmasına rağmen domuza çarpmaktan kurtulamadı. Olay sonrasında otomobilin çarptığı domuz telef olurken, araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin domuza çarptığı an araç kamerasına an be an yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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