Otomobil Çay Ocağına Düştü, Can Kaybı Yok

Otomobil Çay Ocağına Düştü, Can Kaybı Yok
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir otomobil, kontrolünü kaybederek Cumhuriyet Meydanı'ndaki çay ocağı alanına düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir otomobil Cumhuriyet Meydanı'nda çay ocağının bulunduğu alana düştü.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Akyurt ilçesinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen şekilde kontrolünü kaybeden otomobil, kaldırıma çıkarak büyük bir gürültüyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan pasajın önündeki çay ocağının önüne düştü çarptı. Kazanın gece geç saatlerde yaşanması, olay yerinde yaya veya müşteri bulunmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı. Çay ocağının boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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