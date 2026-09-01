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Orhangazi'de otomobil orta refüje daldı: 3 yaralı

Orhangazi'de otomobil orta refüje daldı: 3 yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak orta refüje girdi. Kazada 3 kişi yaralandı; araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, savrularak bariyerleri aştı ve orta refüje girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Gemlik-Orhangazi yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Yalova yönüne giden Neslihan G.(42) idaresindeki 16 BMG 067 plakalı otomobil Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak orta refüje daldı. Refüje çarpan otomobil hurdaya dönerken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Neslihan G. ile yanındaki 11 yaşındaki N.G. ile Nuran C.'yi (30) araçta sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralılardan Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuran C.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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