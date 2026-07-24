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Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil köprü demir bariyerlerine çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil köprü demir bariyerlerine çarptı. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten Bursa istikametine seyir halinde olan Bursa'da görevli polis memuru Erhan S. yönetimindeki 16 SIZ 69 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki köprü koruma demirlerine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Elif S., Oğuz S. (8), Bahar S. (38) ve Döndü B. (64) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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