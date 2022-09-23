Kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi
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Diyarbakır'da durakta duran otobüsten inen yaşlı bir kadının kıyafeti kapıya sıkıştı. Talihsiz kadın, aracın hareket etmesinin ardından aracın altında kalarak can verdi. Çevredeki öfkeli kalabalığın saldırdığı otobüs sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait bir halk otobüsü Ekinciler Caddesi'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi. Bu sırada otobüsten inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı.
OTOBÜSÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ
Otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.