Otobüsteki kadını taciz etmeye çalışan alkollü sapık linç edildi

İstanbul'da otobüse binen kadını önce takip edip sonra tacizde bulunmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, vatandaşların müdahalesiyle durduruldu. Şahsın vatandaşlar tarafından darbedilirken o anlar, diğer yolcuların cep telefonlarına yansıdı.