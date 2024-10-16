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Otobüsteki kadını taciz etmeye çalışan alkollü sapık linç edildi

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İstanbul'da bir otobüse binen kadını taciz ettiği iddia edilen alkollü bir kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Tacize uğrayan kadını korumak için müdahale eden vatandaşlar, alkollü şahsı etkisiz hale getirdi.

İstanbul'da otobüse binen kadını önce takip edip sonra tacizde bulunmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, vatandaşların müdahalesiyle durduruldu. Şahsın vatandaşlar tarafından darbedilirken o anlar, diğer yolcuların cep telefonlarına yansıdı.

Otobüsteki kadını taciz etmeye çalışan alkollü sapık linç edildi
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam

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Yorumlar (3)

Suat Görgülü:

Hak etmiş

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Veysel Bırgun:

Ne linç i , ben bişey görmedim, dikkatsiz alkollü işte merdivenden düşmüş, öyle değilmi arkadaşlar.

3
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Nazan Yılmaz:

Ellerine sağlık yiğidoların. İyi yaapmışsınız

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0
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