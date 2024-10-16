Otobüsteki kadını taciz etmeye çalışan alkollü sapık linç edildi
İstanbul'da bir otobüse binen kadını taciz ettiği iddia edilen alkollü bir kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Tacize uğrayan kadını korumak için müdahale eden vatandaşlar, alkollü şahsı etkisiz hale getirdi.
İstanbul'da otobüse binen kadını önce takip edip sonra tacizde bulunmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, vatandaşların müdahalesiyle durduruldu. Şahsın vatandaşlar tarafından darbedilirken o anlar, diğer yolcuların cep telefonlarına yansıdı.
İstanbul Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam
Sıcak Gelişme:
Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Türk Silahlı Kuvvetleri ÇNRA, top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor.