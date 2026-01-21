Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, "Komutanımı çağırın" dedi
Bursa'da belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı başka yolcuyu darbetti. Saldırganın, darbettiği kişinin başında beklediği ve "Komutanımı çağırın" diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir belediye otobüsünde yolcu, yer verme nedeniyle tartıştığı başka bir yolcuyu tekme tokat dövdü.
- Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak 'Komutanımı çağırın' diye bağırdı.
- Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi belediye otobüsünde tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. Saldırganın o anlarda, "Komutanımı çağırın" diye bağırması cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEKME TOKAT DÖVDÜ
Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı.
"KOMUTANIMI ÇAĞIRIN"
Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı. Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, "Komutanımı çağırın" diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.