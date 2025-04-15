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Çocuk otobüste aniden fenalaştı, anne çığlık çığlığa yardım istedi

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Kocaeli'nde bir özel halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Otobüste annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. Annesi panik içinde "Ömer ne oldu!" diyerek bağırmaya başladı. Otobüs şoförü güzergahını değiştirerek çocuğu hastaneye yetiştirdi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. O esnada cep telefonuyla konuşan anne çocuğunun fenalaştığını görünce panik içerisinde bağırmaya başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü Deniz Bilgin, güzergahını değiştirerek çocuğu en yakın hastaneye yetiştirdi.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde annenin cep telefonuyla konuştuğu esnada çocuğunun fenalaştığı, annenin "Ömer ne oldu!" diyerek bağırdığı, diğer yolcuların ise panikleyen anneyi sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

ANNEDEN ŞOFÖRE TEŞEKKÜR

Çocuğu hızlı bir şekilde hastaneye yetiştiren şoförün duyarlı davranışı takdir topladı. Anne şoföre teşekkür ederken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çocuk otobüste aniden fenalaştı, anne çığlık çığlığa yardım istedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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