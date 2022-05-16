Ücreti yüksek bulup otobüsün camını kıran yolcuyu tekme tokat dövdüler - Haberler

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Ücreti yüksek bulup otobüsün camını kıran yolcuyu tekme tokat dövdüler

- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı, linç edilmekten yine yolcular kurtardı

Otobüse taşla saldıran şahsı tekme tokat dövdüler

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu ile şoförün tartışması kavgaya dönüştü. Öfkelenen yolcu otobüsün camlarını kırınca bu kez diğer yolcularda yolcuya tekme tokat saldırdı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya'ya giden bir seyahat acentesine ait otobüste yolculuk eden iki arkadaştan bir tanesi ücreti yüksek bularak, ücreti ödemek istemedi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurdu. Tartışma bir anda şoför ile yolcu arasında yumruklu kavgaya dönüştü.

Araç dışına sıçrayan kavgada, öfkeli yolcu, çevreden bulduğu taş ile otobüsün camlarını kırdı. Duruma sinirlen bazı yolcular da kavgaya dahil oldu ve tekme tokat yolcuya saldırdı.

Bazı duyarlı yolcularda araya girerek kavgayı sonlandırmayı başardı. Olay sonrası karakolluk olan şoför ve yolcu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Otobüs içindeki diğer yolcular ise mağdur olmaması için bir başka otobüse nakledildi. Olaya şahit olan ve akaryakıt istasyonunda görev yapan Metin Erten, "Bir firmanın otobüsü geldi. Şoför ile yolcu arasında bir tartışma çıktı. Birisi ücretini vermemiş. Biz de seslere geldik. Baktık şoförü tartaklamaya başladılar. O sırada duyarlı yolcular geldi olaya müdahale ettiler. Sonra şoförden öğrendik iki arkadaştan biri ücretini vermiş, birisi vermemiş. Otobüsün içinde de tartışma olmuş. Şoförü de tartaklamaya başlamışlar. İlk defa böyle bir olaya şahit olduk. Duyarlı yolculardan Allah razı olsun. Şoförü geldiler, kurtardılar. Otobüsün camlarını kırdılar, şoförü tartaklayıp, tekrar dövmeye çalıştılar, otobüsü taşladılar. Daha sonra emniyet güçleri geldi ve ifadeleri alınmak üzere karakola gittiler" şeklinde konuştu.