Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada

Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile halk otobüsünün çarpışmasına ramak kala sürücünün yaptığı manevra faciayı önledi, o anlar kamerada.

Kaza, Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah 09: 40 sularında trafikte seyir halde ilerleyen ve Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan 31 HO 1305 ISUZU marka halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Halk otobüsü sürücüsünün, karşıdan gelen kamyonun sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark etmesiyle son anda manevra yaptı. Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu. İçerisinde6 yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.