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Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?

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Kayseri'de otobüs şoförü eşini uğurlayan kadın, başka bir kadın yolcunun sözlü tacizine maruz kaldı. Yolcu, şoför olan eşini öpen kadına "Sevişme yeri mi burası?" şeklinde tepki gösterdi. Tartışma sırasında kadın, "Nikah defterini getireyim mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kayseri'de yaşanan olayda, toplu taşıma aracında görev yapan eşini uğurlamak isteyen bir kadın, eşini öptüğü sırada başka bir yolcunun sözlü tacizine maruz kaldı.

Otobüs hareket etmeden önce eşini uğurlamak için kısa bir vedalaşma yaşayan kadın, bu sırada otobüste bulunan başka bir kadın yolcunun tepkisiyle karşılaştı. Yolcu, "Sevişme yeri mi burası?" şeklinde tepki gösterdi. Genç kadın ise "Kocam" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine yolcu, "Nereden kocanız?" diye sorgulamaya devam etti.

"ETİK Mİ YAPTIĞINIZ!"

Tartışma sırasında şoförün eşi, "Nikah defterini getireyim mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ancak tartışma burada da son bulmadı. Yolcu, "Etik mi yaptığınız?" diyerek tepkisini sürdürdü.

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Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

onunda Cani çekmiş bide onu öpseydin sorun kalmazdi

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