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Cadde ortasında otobüs şoförünün burnunu kırdı! O anlar kamerada

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otobüs şoförü, yolda karşılaştığı husumetlisinin saldırısına uğradı. Olay sırasında saldırıya uğrayan şoförün burnu kırılırken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetli olduğu şahsın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burnunun kırıldığı öğrenilen şahıs hastaneye kaldırılırken, saldıran şahıs ise çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay, Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir büfenin önünde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü, yolda husumetli olduğu şahıs ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Şahsın saldırdığı otobüs şoförünü burnu kırıldı. Çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle sakinleştirdiği şahıs, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince karakola götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Burnu kırılan otobüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı olay, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, büfeden içecek aldıktan sonra yolun karşısına geçen otobüs şoförüne peşinden giden ve şahsın saldırdığı, çevredeki vatandaşların araya girerek olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Otobüs şoförünün kanlar içerisinde kaldığı ve bölgeye gelen polis ekiplerince saldırganın üzerinde yapılan aramanın ardından karakola götürüldüğü anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze Saldırı Güvenlik Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet YILMAZ:

Kısasa kısas bu ülkenin kurtuluşu olacak aksi taktirde batmaya devam edeceğiz.

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Nayci İbrahim:

NASIL BİR İLKE HALİNE GELDİK.KİMSENİN KİMSEYE TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞ.ÇOK YAZIKKK...:(

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Burhan Korkmaz:

saldırganın aldığı cezayı merak ettim. denetimli serbestlikmi..

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