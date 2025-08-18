Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin, yolculuk öncesi yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tokat'tan Tekirdağ'a yolcu taşıyan otobüsün bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu da yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de Silivri Belediyesi'nde çalışan Şenay Demirci oldu.

"HİÇ İSTEMESEM DE GİDİYORUM"

Yıllık iznini geçirmek için memleketi Tokat'a giden Demirci'nin, İstanbul'a dönmeden hemen önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu sözleri, kazanın ardından görenlerin yüreklerini burktu. Demirci'nin yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazesinin memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.

İşte yürek yakan o paylaşım;