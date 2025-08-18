Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti

Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Haber Videosu

Sancaktepe'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Silivri Belediyesi çalışanı Şenay Demirci'nin, Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin, yolculuk öncesi yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tokat'tan Tekirdağ'a yolcu taşıyan otobüsün bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu da yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de Silivri Belediyesi'nde çalışan Şenay Demirci oldu.

Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti

"HİÇ İSTEMESEM DE GİDİYORUM"

Yıllık iznini geçirmek için memleketi Tokat'a giden Demirci'nin, İstanbul'a dönmeden hemen önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu sözleri, kazanın ardından görenlerin yüreklerini burktu. Demirci'nin yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazesinin memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.

İşte yürek yakan o paylaşım;

Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmira:

Her şeyi dramatize edin hemen. Memleketinden dönmek istememiş işte kadın. Normal olarak, kim ister ki yani genel olarak.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli yigit:

Kadının orada bı kafa taktiği var buradan nasıl ölecegi kanatine ulaştınız lan

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2fkkbkrskz:

ulan admin bu nasıl haber

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOkan Okan:

TOKAT YILDIZINI DA ÇAKMIŞLAR ORAYA DERS NİTELİĞİNDE BİNMEYİN SAKIN DER GİBİ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme

Aydın mitingi için çağrı yapan Özel'den Çerçioğlu'na ağır gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.