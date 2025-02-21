Otobüs durağında beklerken panodaki kadını öptü

İzmir'de skandal bir olay yaşandı. Otobüs durağında bekleyen bir kişi, çevredeki araçlara ve insanlara aldırış etmeden reklam panosundaki kadının fotoğrafını öptü. Olay, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

FOTOĞRAFA YAKLAŞARAK ÖPMEYE BAŞLADI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay kent merkezindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta bekleyen şahıs, bir süre durağın yanındaki reklam panosuna odaklandı. Daha sonra panodaki kadının fotoğrafına yaklaşarak onu öpmeye başladı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

O esnada yoldan geçen bir sürücü, yaşanan bu ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şahsın çevrede olup biten hiçbir şeye aldırış etmeden panoya sarılıp birkaç saniye boyunca öpmeye devam ettiği görülüyor.