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Bursa'da otoban kenarında yangın

Bursa'da otoban kenarında yangın
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Bursa'da otoban kenarındaki boş arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da otoban kenarındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Bursa otobanı Karacabey mevkiinde boş arazide çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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