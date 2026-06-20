Haberler

Yıkatmaya getirilen araçtan çıkan dumanları fark eden çalışanın hızlı müdahalesi aracı yanmaktan kurtardı

Yıkatmaya getirilen araçtan çıkan dumanları fark eden çalışanın hızlı müdahalesi aracı yanmaktan kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da oto yıkamaya gelen bir aracın kaputundan çıkan dumanı fark eden çalışan, yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da oto yıkamaya gelen bir aracın kaputundan çıkan dumanı fark eden çalışan, yangını büyümeden söndürdü. Aracın alev almadan kurtarıldığı ve çalışanın yangın tüpüyle müdahale anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Aracını yıkatmak için iş yerine gelen müşteri, aracını teslim ettiği sırada oto yıkama çalışanı kaput kısmından duman çıktığını fark etti. Çalışan, araç sahibine kaputu açmasını söylerken müşteri ilk anda duruma inanmadı. Dumanın arttığını fark eden araç sahibi kaputu açınca motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören oto yıkama çalışanı, iş yerindeki yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında aracın motor kısmının alt bölümünde hasar oluşurken, muhtemel büyük bir yangının önüne geçildi. Oto yıkama çalışanın yangın tüpüyle araç yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

"Bizim elemanın da dikkati sayesinde aracı yanmaktan kurtardık"

Oto yıkama çalışanının yangın tüpüyle araç yangınına müdahale ederek alevleri söndürdüğünü ifade eden Harun Yıldır, "Araç yangınını, bizim ustamızın dikkati sayesinde kurtardık. Araç zaten girerken bizim ustamız kaputtan duman çıktığını fark ediyor. Bir anda işte müşteriye diyor abi kaputu açın, araçtan duman çıkıyor dedi ama müşteri ilk başta inanmadı. Bizim dikkatimizin sayesinde elemanımız kaputu açtığında aracın alttan alevler tutuşmuştu. Ustamızın hızlı ve profesyonel olması sayesinde yangın tüpüyle hemen söndürdük. Aracın motorun alt tarafı yandı. Abimiz yıkamaya değil de bu tarafa doğru yola devam etseydi araba bence ileride patlayabilirdi. Çünkü alttan bayağı tutuşmuştu ve yanıyordu. Buna benzer bir olay daha önceki işletmemde de bir kere başıma gelmişti. Yine o da hızlı olmamızın sayesinde arabayı yanmaktan kurtarmıştım. Bu da yine bizim için bir ders oldu. Yangın tüpü gerçekten de her işletmeye de gerekiyor. Bizim elemanın da dikkati sayesinde aracı yanmaktan kurtardık. Müşteri sanırım şoktaydı, teşekkür etmedi. Müşterinin teşekkür etmemesi sadece bizi biraz üzdü" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

10 kişiyi yenemedik! Herkes aynı çağrıyı yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında

Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! ABD'den "yeni başbakan" hazırlığı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü

Tüm futbolcuları etrafına toplayıp ağzına geleni söyledi

Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Hastaneden acı haber geldi
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Başka bir 11'le oynasaydık da hiçbir şey değişmezdi

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

Dünya bu görüntüleri konuşuyor!
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü trafikte dehşeti yaşadı: Çocuğunun gözü önünde saldırdı
İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi

Hayallerimizin bittiği o an!