Haberler

Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi alevlerin arasında kaldı. İçeride bulunan iki kişi, alevler sıçradığında koşarak dışarı çıktılar. Vücutlarında yanıklar oluşan iki kişi, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir oto tamirhanesinde yangın çıktı.
  • Yangında 15 yaşındaki S.
  • S.
  • ve 20 yaşındaki Onur G.
  • yaralandı.
  • Yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
  • Yangın Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
  • Yangında iş yerinde ve bir otomobilde maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu. İki kişinin alevlerin sardığı dükkandan son anda çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Kastamonu'nda feci bir olay meydana geldi. Tosya ilçesindeki Oto Sanayi Sitesinde edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç.'ye ait oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini tamamen sardı. Yangın sırasında içeride bulunan S.S. (15) ile iş yeri çalışanı Onur G.'nin (20) üzerlerine alev sıçradı. İki şahıs koşarak iş yerinden çıktı. Vücutlarında yanıklar oluşan S.S. ve Onur G., olay yerine sevk edilen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde ve içeride bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
