Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi alevlerin arasında kaldı. İçeride bulunan iki kişi, alevler sıçradığında koşarak dışarı çıktılar. Vücutlarında yanıklar oluşan iki kişi, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu. İki kişinin alevlerin sardığı dükkandan son anda çıktığı anlar kameraya yansıdı.
Kastamonu'nda feci bir olay meydana geldi. Tosya ilçesindeki Oto Sanayi Sitesinde edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç.'ye ait oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini tamamen sardı. Yangın sırasında içeride bulunan S.S. (15) ile iş yeri çalışanı Onur G.'nin (20) üzerlerine alev sıçradı. İki şahıs koşarak iş yerinden çıktı. Vücutlarında yanıklar oluşan S.S. ve Onur G., olay yerine sevk edilen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde ve içeride bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.