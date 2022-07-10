Oto kurtarıcıdan düşen araca, otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Düzce'de cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu araç, oto kurtarıcıdan yola düşen araca çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, TEM yolunun Düzce Kaynaşlı geçişinde meydana geldi. Ankara yönünde giden Turgay Kahraman'ın kullandığı oto kurtarıcıda yüklü otomobil, yola düştü. Şaban Albayrak yönetimindeki otomobil ise yola düşen araca arkadan çarptı. 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobilde bulunan Şahaste Albayrak (85) hayatını kaybederken, sürücü Şaban Albayrak, Fatma Albayrak, Zeyra Albayrak ve Döndü Albayrak ise yaralandı YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. OTO KURTARICININ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Polis ekipleri de oto kurtarıcıyı kullanan Turgay Kahraman'ı ifadesi için emniyete götürdü. Kaza nedeniyle TEM yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, geçişler kontrollü sağlandı. CENAZEYE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik, normale döndü. Albayrak ailesinin, Ankara'daki cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - 3. Sayfa TEM Otoyolu Düzce 3. Sayfa Haberler

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