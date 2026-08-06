Kapaklı'da Otluk Alanda Yangın: Toplu Taşıma Aracı Hasar Gördü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir toplu taşıma aracı da hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi üzerindeki otluk alanda çöp toplayan bir kadının elindeki kağıdı yakması sonucu kuru otlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, otluk alanın yanında bulunan toplu taşıma aracı da hasar gördü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı