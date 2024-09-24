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Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde yüzde 95 otizmli 17 yaşındaki Hüseyin Timuçin'in açlıktan hayatını kaybettiği İstanbul'daki özel bir bakımevinde yeni bir skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı. İnternete düşen görüntülerde otizmli bir çocuğun yatağa bağlandığı ve çocuğa müdahale eden 2 görevliden birinin ağzını kapattığı görülüyor.

17 yaşındaki otizmli Hüseyin Timuçin geçtiğimiz günlerde geçici olarak teslim edildiği İstanbul'daki özel bir bakımevinde açlıktan ölmüştü. Adli tıp raporunda da açlıktan öldüğü tespit edilen Hüseyin Timuçin'in vücudunda çok sayıda yara izine de rastlanmıştı.

BAKIMEVİNDE YİNE BİR SKANDAL

Timuçin'in hayatını kaybettiği İstanbul'daki özel bakımevinde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Gazeteci Kayhan Ayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde otizmli bir çocuğun yatağa bağlandığı ve çocuğa müdahale eden 2 görevliden birinin ağzını kapattığı görüldü.

"YÜZÜNDE, KAFASINDA ÇOK CİDDİ YARALAR VARDI"

Ortaya çıkan görüntüler 17 yaşında açlıktan ölen Hüseyin Timuçin'in ailesinin avukatının yaptığı "Çocuğun yüzünde, gözünde, hatta kafasında çok ciddi izler var, yaralar var" sözlerini akıllara getirdi.

"FOTOĞRAFLARDA DARP İZLERİ VARDI"

Timuçin'in ailesi de yoğun bakımda doktorun isteği üzerine çektikleri fotoğraflarda darp izlerine rastlandığını söylemişti. Gazeteci Kayhan Ayhan yaşanan skandalla ilgili paylaşımı ise şu şekilde;

Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Otizmli gencin açlıktan öldüğü bakımevinde yeni skandal! Şiddet görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

İnsan Hakları İstanbul 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (5)

Davut Pancar:

Rabbim kahr-u perişan eylesin inşallah

55
0
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Kardelen:

devlet bunlari neden denetlemez ozelde olsa her hafta kontrol altinda olmasi lazim

42
0
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biri bizi gözetliyor:

Allahım aklıma mukayet ol ,yazıp yazıp sildim.

10
0
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taner ipek:

Hiç bir kurum ismi kadar işlevsel değil, hatta tabelasında ne yazıyorsa tam olarak o eksik ve bu resmi ve gayri resmi her kurumda aynı

4
0
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SMMM:

RESMEN ÜLKE HER KONU DA DİBİ YAŞIYOR TÜRKİYE YÜZYILI ÖYLE Mİ !

2
0
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