Mersin'de otizmli çocuğa şiddet davasında öğretmenin tutukluluğuna devam kararı

Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerinin yeniden bilirkişi tarafından incelenmesine karar verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mersin'de 5 yaşındaki otizmli Kuzey Yılmaz'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan dava açılan tutuklu öğretmen S.P.C., ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, görüntüler için otizmli çocuklara eğitim verme konusunda ihtisaslaşmış bilirkişilerce yeniden rapor hazırlanmasına karar verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mersin 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.P.C., otizmli çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasında hakkındaki şiddet iddialarını reddeden ve 45 gündür tutuklu olan sanık S.P.C., "3 yıldır benim öğrencimdi. Kendisiyle bir bağ kurdum. Anneyle de her zaman işbirliği içindeydim, her zaman yardımcı oldum. Çocuğa hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Asla zarar vermedim. Boynunda meydana gelen yaralanmayı ben yapmadım. Eğitim verirken çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlar değmiş olabilir. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından çektim. Göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarını tutup sevgi gösterisinde bulundum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkemede dinlenen anne Sermin Yılmaz ise çocuğunun son dönemde davranışlarında değişiklikler yaşandığını belirterek, "2 buçuk senedir merkeze gidiyoruz. İlk yıl sorunumuz yoktu. Güle oynaya gidiyordu. Ancak sonrasında çocuğumda değişimler oldu. Huzursuz olmaya başladı. Merkeze giderken yolda ağlıyordu. Bu süreçte bildiklerini de unuttu. Olay günü çocuğu dayısı aldı. Boynunda çizikleri gösterdi. Videolarda da her şey ortada. Adalet istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Baba Bahattin Yılmaz da aylardır huzurlarının olmadığını belirterek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Tanık olarak dinlenen çocuğun dayısı Y.K. ise, "Çocuğu merkezden alırken öğretmeni 'Boynunda çizik var. Kendisi çizmiş olabilir. Burada olmadı, aklınıza bir şey gelmesin' dedi. Ben de 'olabilir' dedim. Çizik yeniydi. Aklımda şiddet gelmedi. Yeğenimi kardeşime teslim ettim. Boynundaki çiziği söyledim. O da şok oldu. Biz adalete güveniyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, otizmli çocuklara eğitim verme konusunda ihtisaslaşmış bilirkişiler tarafından güvenlik kamerası görüntülerinin yeniden incelenerek rapor hazırlanmasına karar verdi. Ayrıca eğitim merkezinden olay tarihinden geriye dönük 6 aylık kamera kayıtlarının istenmesine ve olay günü sınıfta bulunan öğretmenin tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 14 Temmuz'a erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmanın ardından Mersin Adliyesi önünde açıklama yapan anne Sermin Yılmaz, "Şu anda tutukluluğunun devamına karar verildi. Ayın 14'ünde bir duruşmamız daha olacak. Sanığın bir dahaki duruşmada da tutukluluğunun devamını istiyoruz" dedi.

Baba Bahattin Yılmaz ise "Her şey ortada. Şu an tutukluluğu devam ediyor ama yani bunun devamının gelmesini istiyoruz. Burada konuşamayan bir çocuğa resmen zulmedilmiş" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Serap Erdem de, "Bu olay bir yaralama olayının çok daha ötesinde bir olay. Çok daha manevi yönden toplumun vicdanını aslında yaralayan bir olay. Çünkü zaten özel bireylerin hayatları, eğitimleri, aileleri için yaşam çok daha zorken bu tür münferit olayların onların hayatını adeta kabusa çevirmiş olması kabul edilemez" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı