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Aile oteli kardeşleri birbirine düşürdü, dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı

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Bursa'da aile otelinin işletilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık kardeşleri birbirine düşürdü. Cevzet Ö. otelin lobisinde kardeşleri Vedat Ö. ile Servet Ö. tarafından silahla tehdit edilip darbedildi. Hastanede tedaviye alınan Cevzet Ö. taburcu olmasının ardından tuttuğu 3 tetikçiye kardeşinin aracını kurşunlattı. Cevzet Ö. ile tetikçiler tutuklandı.

İstanbul'da ikamet eden Cevzet Ö. (43) Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi.

AĞABEYLERİNİ SİLAHLA TEHDİT ETİP DÖVDÜLER

Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. (38) ve Servet Ö. (36) ile tartışan Cevzet Ö, 4 Mart'ta kardeşleri tarafından silahla tehdit edilip, yumruk ve tekmelerle darbedildi.

Aile oteli kardeşleri birbirine düşürdü, dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cevzet Ö'ün, biri elinde tabanca bulunan 2 kardeşi tarafından lobide darbedildiği anlar, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; kardeşleri tarafında otel lobisinde sürüklenen Cevzet Ö'nün yumruk ve tekme darbeleriyle kanlar içinde yığıldığı, yerde yatarken de kardeşlerinin dövmeye devam ettiği görüldü.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Kaburgalarında kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşan Cevzet Ö, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polisin gözaltına aldığı Vedat Ö. ile Servet Ö, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aile oteli kardeşleri birbirine düşürdü, dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı

TABURCU OLUR OLMAZ TETİKÇİ TUTTU

Cevzet Ö, hastaneden taburcu olduktan sonra, iddiaya göre para karşılığı anlaştığı Çağatay Çakılcı (32), Mertcan Sezer (31) ve Eray Yılmaz'a (33), kardeşi Vedat Ö'ün park halindeki aracını kurşunlattı.

TUTUKLANDILAR

Silahlı saldırı sonrası polis, 3 şüpheli ile onları azmettiren Cevzet Ö'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Aile oteli kardeşleri birbirine düşürdü, dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıQuake Damage:

Olayın özeti şu; 2 kişi bir kişiyi silahlı şekilde darbedip kemiklerini kırıyor. O da onların değil aracın kaportasını kurşunlattırıyor. Sonuçta darbedilen ve kemikleri kırılan ve ona yardım edenler hapiste, ilk başta silahlı şekilde dövüp kemik kıranlar serbest. Anladığım bu. Yani araba kaportası çok önemli.

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