Aile oteli kardeşleri birbirine düşürdü, dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı
Bursa'da aile otelinin işletilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık kardeşleri birbirine düşürdü. Cevzet Ö. otelin lobisinde kardeşleri Vedat Ö. ile Servet Ö. tarafından silahla tehdit edilip darbedildi. Hastanede tedaviye alınan Cevzet Ö. taburcu olmasının ardından tuttuğu 3 tetikçiye kardeşinin aracını kurşunlattı. Cevzet Ö. ile tetikçiler tutuklandı.
İstanbul'da ikamet eden Cevzet Ö. (43) Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi.
AĞABEYLERİNİ SİLAHLA TEHDİT ETİP DÖVDÜLER
Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. (38) ve Servet Ö. (36) ile tartışan Cevzet Ö, 4 Mart'ta kardeşleri tarafından silahla tehdit edilip, yumruk ve tekmelerle darbedildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Cevzet Ö'ün, biri elinde tabanca bulunan 2 kardeşi tarafından lobide darbedildiği anlar, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; kardeşleri tarafında otel lobisinde sürüklenen Cevzet Ö'nün yumruk ve tekme darbeleriyle kanlar içinde yığıldığı, yerde yatarken de kardeşlerinin dövmeye devam ettiği görüldü.
İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR
Kaburgalarında kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşan Cevzet Ö, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polisin gözaltına aldığı Vedat Ö. ile Servet Ö, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
TABURCU OLUR OLMAZ TETİKÇİ TUTTU
Cevzet Ö, hastaneden taburcu olduktan sonra, iddiaya göre para karşılığı anlaştığı Çağatay Çakılcı (32), Mertcan Sezer (31) ve Eray Yılmaz'a (33), kardeşi Vedat Ö'ün park halindeki aracını kurşunlattı.
TUTUKLANDILAR
Silahlı saldırı sonrası polis, 3 şüpheli ile onları azmettiren Cevzet Ö'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.