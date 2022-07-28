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Otelde çıkan yangın korkuttu

Otelde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otelin çatısında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otelin çatısında yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında yangın çıktı. Yangında kısa sürede otel dumanla kaplanırken, otel çalışanları itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katında bulunan restoranda çıkan yangını söndürmek için seferber oldu. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, soğutma yapan ekipler daha sonra oksijen maskelerini takarak içeri girdi. Yoğun çalışmayla kısa sürede yangını söndüren ekipler, yaptıkları incelemeye göre yangının restoranda bulunan bacadan kaynaklandığını belirtti. Yangında otelin bazı bölümleri, restoran ve çatı katı kullanılamaz hale geldi. - ZONGULDAK

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