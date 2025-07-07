Grand Kartal Otel'in sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı

Grand Kartal Otel'in sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
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78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin dava başladı. Yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, duruşmada aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söylediğinde salonda uğultu koptu. Böylesine büyük bir facianın ardından Ergül'ün sözleri mağdur ailelerin büyük tepkisini çekti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SOKAKLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

MÜŞTEKİ FENALIK GEÇİRDİ

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı. Bu arada, sanıkların salona getirilmesinden kısa süre sonra bir müşteki fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği müşteki, daha sonra tedavisi için ekipler eşliğinde salondan çıktı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLAYINCA SALON KARIŞTI

Gazeteci Emrullah Erdinc'in aktardığına göre; Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül duruşmada aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söylediğinde salonda uğultu koptu. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı bir yangının ardından bu sözler, mağdur ailelerin büyük tepkisini çekti.

CHP LİDERİ ÖZEL DE SALONDA

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile komisyon üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri de izliyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıAlkurt:

Turizmin otelinden tutun calisanina kadar cok Problem var ama TurizmBakani uyuyor.

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Haber YorumlarıÖmer:

Magarada metan gazi pkk'nın işidir.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Turkiye deki otellerin sahipleri, cebinin Para ile dolmasini ister, otelin bir yeri Mi bozuk, tamir Mi lazim sahipleri takmiyor...Iyileri ayiriyorum

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter. Ölmüşlere Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Allah vermiş vereceğini zaten. 100 bin TL geçim nasıl sağlar. Yazık yahu. Bir diziden bölüm balı 1.5 2 milyon alanlar hiç olmazn300 jşn gelirim var diyor. Günah ya.bedep ya

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