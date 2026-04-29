Otel önündeki silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kadından diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak üzerinde buluan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadına silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Seray Yılmaz'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hatice Yeysikan (32) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kayıplara karışan E.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Yeysikan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
