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Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

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Adana'da görevli savcı adayı Mithat Can Yalman otel odasında ölü bulundu. Yalman, olaydan 4 saat önce yaptığı paylaşımda mobbinge uğradığını belirterek "Hayatla olan bağımı tamamen kopartmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan Mithat Can Yalman'dan uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar sonrası Mithat Can Yalman'ın kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yalman'ın otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

4 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman'ın, olaydan 4 saat önce, mobinge uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

"HAYATLA OLAN BAĞIMI KOPARMAK İSTİYORUM"

Yalman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Bir yargı mensubu Adana Adliyesinde çalışan Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak bir kaç hususu bilginize arz etmek ve hayatla olan bağımı tamamen kopartmak istiyorum. Yaklaşık bir kaç aydır Koordinatör Hakimimiz M.Ç'nin mobbing ve tehditlerine maruz kalıyorum. Buna mentör savcım S.Ü.Y adlı şahsın da tehditleri eklenince (bu hususta ilgili kişilerde ses kaydı mevcuttur) hukuki hakkımı aramak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcısı B.G. Ve Komisyon Başkanı M.A.Ç ile görüştüm sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler lakin bir süredir herhangi bir adım atılmadı.

Açık konuşmak gerekirse bir adım atılacağını dahi düşünmüyorum. Bu kişilerin böyle olması tüm yargı mensuplarımızın böyle olduğu anlamına gelmiyor inanın o kadar çok sayıda kaliteli ve yetkin hukukçu tanıdım ki sayılarını tarif edemem. Bu vesileyle yüce Türk yargısını selamlıyorum. Velhasıl kelam umarım hakkım yerde bırakılmaz ve bu hususun üstüne gidilir. Herkesten helallik istiyor ve şahsen benden yana hakkımı herkese helal ediyorum. Aşağıda attığım cübbeyi giymek en büyük hayalimdi yüce Allah kısa da olsa nasip etti. Son olarak sözlerimi şair Bâkî'nin ünlü deyişiyle bitirmek istiyorum. "Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş."

İşte Yalman'ın o paylaşımı;

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Kara:

mobing her kurumda var malesef liyakatsizlik hakkı olmadığı makama getiriyorlar tepeden sonra o adam bana bir şey olmaz tilorpil kuvvetli diyerek alttaki memura veryansın artık şikayet etsen örtbas ediliyor

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Haber Yorumlarıazad:

Tuz kokmaya hatta çürümeye başladı bu ülkede. Akli başında olanlar çoktan terk etti bile

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Haber Yorumlarımehmet istek:

fetöcü ve akp cemaatı üyeleri adaleti sarmış ve atatürkçü bir savcıyı baskılarıyla öldürmüşlerdir, bunların cezasız kalmamsı lazım bu adalet sisteinden atılmaları ve gerekşi cezayı almaları lazımdır, bu akp ve mhp ülkenin başından gitmeden bunlar gitmez çünkü bu feötöcüleri ve cematçıları alanlar akp ve mhp bu net başkası değil

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