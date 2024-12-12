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İstanbul'da otel odasında ölü bulunan kızın son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde erkek arkadaşıyla gittiği otel odasında ölü bulunan genç kızın, arkadaşıyla odaya girdiği ve sonrasında eczaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın eczanede başını ellerinin arasına alarak fenalaştığı ve koltuğa oturduğu görülüyor.

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Gaye Akel isimli genç kız ile sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. isimli kişi buluştu. Sultangazi'den beraber toplu taşıma kullanarak Arnavutköy'deki otele gelmek isteyen çift yol güzergahında şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel'in rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladıktan sonra Arnavutköy'de otele gelmişler ve aynı gece Gaye Akel yaşamını yitirmişti.

İstanbul'da otel odasında ölü bulunan kızın son görüntüleri

İstanbul'da otel odasında ölü bulunan kızın son görüntüleri

GENÇ KIZIN ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olay günü yaşamanı yitiren Gaye Akel'in birliktelik yaşadığı sevgilisiyle birlikte otel odasına girdiği ve kısa bir süre sonra otelden çıkarak yakında bulunan bir eczaneye gittikleri, eczanede sıra beklerken genç kızın fenalaşarak kafasını iki avucunun arasına aldığı daha sonrasında bir koltukta oturduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kız kaydedilen bu görüntülerden birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgilisi C.A. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da otel odasında ölü bulunan kızın son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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Otel odasında ölü bulunan genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Ne diyor kutsal metinlerinizin çevirileri ? Allah sizin üzerinizde deney yapıyor malınızdan kısarak böylece şükür mü edeceksini nankörlük mü diye deniyor. Eğer şükrederseniz arttıracak yani malınızı kısmayı arttıracak ne de olsa şükrediyor deyip daha da yüklenecek taki size eziyet oluncaya ve siz yeter la bu ne iman ettik diye cennete girme ümidiyle cehennemde ömür geçirten bir tanrı benim tarafımda olamaz diyerek inandığınız başkasının dininden kendi gerçeğinize dönene kadar.

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Haber YorumlarıEmre null:

Allah rahmet eylesin bu dünya gurbet yeri hapishane gercek hayatımıza gidiyoruz ölüm çok yakın sarayda yasasan da bir gün gideceksin kimse kalmaz dunya insanın hedefi her zaman ölümden sonra ceheneme gitmemek Cennete gitmektir burdaki ateistler ölümden sonra hayatı çok basit görüyor obur dunyada bu dünya gibi muhteşem olacak ama sadece hersey bedava olacak ne kira derdi ne çalışma derdi olacak bu dunyada kaza yapsan yardımına koşacak ambulans doktor var ama öbür dünyada inançsız olmussen kötü biriysen ne ambulans ne doktor kimse yardım edemeyecek bazı akli olmayan da cehenemi basit görüyor ne olacak diyor çekeriz cehenemden daha kötü hayatımız diyor sükretmiyor madem öyle git tüpü yak elini koy 1 dk bile dayanabilecekmisin ki asla dayanamazsın o zaman kibirlenme aciz olduğunu bil Dine yönel

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