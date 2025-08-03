Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle

Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
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Otel çalışanı genç evinde canına kıydı, hem de korkunç bir yöntemle
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Antalya'da bir otelde çalışan 32 yaşındaki evinde ölü olarak bulundu. Şahsın, başına geçirdiği poşetin içerisine mutfak tüpünden hazırladığı düzenekle hortumu sokarak canına kıydığı belirlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir otelde çalışan 32 yaşındaki Rıdvan Kuru'dan haber alamayan arkadaşları, Sütçüler Mahallesi 6539 sokak üzerindeki evine geldi. Yedek anahtarla eve giren bir arkadaşı, ağır bir kokunun geldiğini fark etti.

GENCİN CANSIZ BEDENİ EVİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müstakil eve giren ekipler, mutfakta Rıdvan Kuru'nun cansız bedenini buldu.

KORKUNÇ BİR YÖNTEMLE İNTİHAR ETMİŞ

Ekipler yaptıkları incelemede kan donduran bir detayla karşılaştı. Rıdvan Kuru'nun mutfakta başına geçirdiği poşetin içerisine mutfak tüpünden hazırladığı düzenekle hortumu sokarak canına kıydığını belirledi. Evdeki incelemenin ardından Kuru'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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