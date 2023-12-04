Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Telabyad kentinde iki ÖSO grubu arasında çatışma çıktı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmanın sesleri Akçakale ilçesinden duyuldu. Çatışma nedeniyle Akçakale ilçesinde tedirginlik yaşandı ve her iki taraftan da yaralılar olduğu öğrenildi.

ÖSO grupları arasında Telabyad'ta çatışmalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Telabyad kentinde yaşandı. İddiaya göre, iki ÖSO grubu arasında çatışma çıktı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmanın sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu. Çatışma nedeniyle Akçakale ilçesinde büyük bir tedirginlik yaşandı. Çatışmada her iki taraftan da yaralıların olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA