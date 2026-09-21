Osmaniye polisi okul güvenliği için dronlu uygulamayı dönem boyunca sürdürecek

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Osmaniye'de yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalara dron ile havadan da destek verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul giriş ve çıkış saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, trafik ekipleri okul çevrelerinde yol güvenliğini sağlarken, çocuk polisi ekipleri öğrencilerin yoğun olduğu noktalarda görev yaptı. Asayiş ekipleri şüpheli şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirirken, Toplum Destekli Polislik ve narkotik ekipleri de kendi görev alanlarında denetim yaptı.

Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşması ve eğitimlerini huzurlu bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla yapılan uygulamaların eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı