Haberler

Osmaniye polisi okul güvenliği için dronlu uygulamayı dönem boyunca sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye polisi okul güvenliği için dronlu uygulamayı dönem boyunca sürdürecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla polis, okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Kent genelindeki uygulamalara dron havadan destek verirken, denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca süreceği bildirildi.

Osmaniye'de yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalara dron ile havadan da destek verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul giriş ve çıkış saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, trafik ekipleri okul çevrelerinde yol güvenliğini sağlarken, çocuk polisi ekipleri öğrencilerin yoğun olduğu noktalarda görev yaptı. Asayiş ekipleri şüpheli şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirirken, Toplum Destekli Polislik ve narkotik ekipleri de kendi görev alanlarında denetim yaptı.

Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşması ve eğitimlerini huzurlu bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla yapılan uygulamaların eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi

Bu plakaları görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan kalabalığı görünce talimat verdi