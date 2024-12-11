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Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Gökçayır köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı, Gökçayır köyünde ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Düziçi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 200 metrekarelik örtülü alan zarar gördü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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