Osmaniye'deki cinayette ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de bir kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Osmaniye'de bir kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Olay, Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Silah sesleri duyan vatandaşlar bir gencin kanlar içerisinde yerde yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna kurşunların isabet eden S.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Çevrede araştırma yapan polis silahı kullandığı iddia edilen İ.B. (45) ile birlikte 3 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı, İ.B. (45) ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE