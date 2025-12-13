Osmaniye'de yolcu otobüsünde 277 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı denetimde 277 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda kentte oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, ön tekerin olduğu bölmede bulunan siyah poşetler içerisinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 277 adet cep telefonuna el konulurken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.O., U.O. ve H.O. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.Ayrıca, kaçak ürünlerin taşındığı firmaya ait yolcu otobüsü hakkında şerh işlemi uygulanarak araç otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE