Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Güncelleme:
Düziçi ilçesinde D-400 karayolu üzerinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, Düziçi ilçesi D-400 karayolu Kanlıgeçit Düziçi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GZE 227 plakalı Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Osmaniye ve Düziçi'ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
