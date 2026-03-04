Osmaniye'de narkotik operasyonu: 23 kişi tutuklandı

Osmaniye'de narkotik ekiplerinin son bir ayda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-28 Şubat tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Düzenlenen operasyon ve uygulamalarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 36 kilo 777 gram esrar, 652 gram metamfetamin, 428 gram bonzai ve 2 bin 373 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 51 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 150 TL de bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı