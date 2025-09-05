Osmaniye'de Trafik Kazası: 4 Ağır Yaralı

Haberler

Bahçe ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 9184 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 01 AHJ 801 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
