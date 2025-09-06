Haberler

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Tekfen Caddesi Cansan Ortaokul Kavşağı'nda meydana geldi. Erdal T. idaresindeki 20 Y 1702 plakalı otomobil ile Utku Ö. yönetimindeki 80 AGV 779 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
